Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

28 апреля 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]

Башаров и Шевыркова, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актёр театра и кино Марат Башаров высказался об авторах петиции, предложивших лишить его звания заслуженного артиста Татарстана. Недавно пользователи сети возмутились видеороликом, как Елизавета Шевыркова, бывшая супруга Башарова, забирает у него трехлетнего сына и кричит, что "папа пьяный" и сломал психику не одному ребёнку. Видео снимал сам актёр.

Перед разводом женщина признавалась, что Башаров поднимал не неё руку. А первая официальная жена актёра Екатерина вообще показывала видео с разбитым лицом.

После того, как Башаров в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», публично признался в избиении жен и злоупотреблении алкогольными напитками, фолловеры признали, что актер не может носить звание заслуженного артиста Татарстана и составили петицию.

Башаров считает, что этом людям нечем заняться. По его признанию, в 2018 году он сам пострадал после скандала с Елизаветой, мамой Марселя. Актёр потерял много предложений по работе.

«Ребята, не вы давали мне это звание. Его мне вручил президент Республики Татарстан, а Госпремию РФ — Владимир Владимирович Путин. Поэтому тот, кто давал, пусть тот и лишает», — приструнил Башаров пользователей сети.

У Башарова дочь от Елизаветы Куцко, с которой он официально женат не был, и сын от юриста Елизаветы Шевырковой.