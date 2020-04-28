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Башаров высказался об авторах петиции, предложивших лишить его звания заслуженного артиста Татарстана

, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]

Башаров высказался об авторах петиции, предложивших лишить его звания заслуженного артиста Татарстана
Башаров и Шевыркова, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актёр театра и кино Марат Башаров высказался об авторах петиции, предложивших лишить его звания заслуженного артиста Татарстана. Недавно пользователи сети возмутились видеороликом, как Елизавета Шевыркова, бывшая супруга Башарова, забирает у него трехлетнего сына и кричит, что "папа пьяный" и сломал психику не одному ребёнку. Видео снимал сам актёр.

Перед разводом женщина признавалась, что Башаров поднимал не неё руку.  А первая официальная жена актёра Екатерина вообще показывала видео с разбитым лицом.

После того, как Башаров в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», публично признался в избиении жен и злоупотреблении алкогольными напитками, фолловеры признали, что актер не может носить звание заслуженного артиста Татарстана и составили петицию.
Башаров считает, что этом людям нечем заняться. По его признанию, в 2018 году он сам пострадал после скандала с Елизаветой, мамой Марселя. Актёр потерял много предложений по работе.
«Ребята, не вы давали мне это звание. Его мне вручил президент Республики Татарстан, а Госпремию РФ — Владимир Владимирович Путин. Поэтому тот, кто давал, пусть тот и лишает», — приструнил Башаров пользователей сети.

У Башарова дочь от Елизаветы Куцко, с которой он официально женат не был, и сын от юриста Елизаветы Шевырковой. 

ИЧ

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