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Александр Незлобин рассказал, как проводит время на самоизоляции

, 20:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Александр Незлобин рассказал, как проводит время на самоизоляции
Фото из соцсетей, Instagram nezlobinofficial

Александр Незлобин, как и все россияне, сейчас находится на самоизоляции. Комик рассказал, как он проводит это непростое время дома.

«Пытаюсь дистанционно сделать премьеру нашего шоу. Это достаточно сложно, но работаю, также пишу новые проекты и доделываю старые», - поделился в интервью teleprogramma.pro артист. 

Также Незлобин отмечает, что хочет смотреть фильмы, чтобы проводить время с пользой, но у него это плохо получается.

«Я смотрю много всего по работе, поэтому у меня практически ни на что не остается сил», - говорит Александр.

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ЕЧ

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