Валерия призналась, как относится к уборке в квартире

Известная российская певица Валерия заявила, что считает уборку «самой бесполезной вещью». Артистка рассказала, чем предпочитает заниматься в свободное время на самоизоляции.
Валерия призналась, что помощница, которая занимается домашним хозяйством, приболела, а потому певице пришлось взять на себя уборку по дому. «Вот и занимаюсь, как мне кажется, самой бесполезной на свете вещью. Я не ленивая и люблю это делать, но нет времени. Хочется уделять его саморазвитию», - сказала артистка.
Она отметила, что вместо уборки предпочитает заниматься вокалом, заниматься спортом, изучать нейролингвистику или слушать аудио-книги на английском.
Ранее супруг Валерии продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандал с участием Регины Тодоренко.