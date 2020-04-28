Валерия призналась, как относится к уборке в квартире

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28 апреля 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Союзное Вече

Валерия. Фото: соцсети

Известная российская певица Валерия заявила, что считает уборку «самой бесполезной вещью». Артистка рассказала, чем предпочитает заниматься в свободное время на самоизоляции.

Валерия призналась, что помощница, которая занимается домашним хозяйством, приболела, а потому певице пришлось взять на себя уборку по дому. «Вот и занимаюсь, как мне кажется, самой бесполезной на свете вещью. Я не ленивая и люблю это делать, но нет времени. Хочется уделять его саморазвитию», - сказала артистка.

Она отметила, что вместо уборки предпочитает заниматься вокалом, заниматься спортом, изучать нейролингвистику или слушать аудио-книги на английском.

Ранее супруг Валерии продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандал с участием Регины Тодоренко.