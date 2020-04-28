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«Все выжившие после СOVID будут танцевать это», клип не поехавших на «Евровидение» россиян набрал более 400 млн. просмотров

, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]

«Все выжившие после СOVID будут танцевать это», клип не поехавших на «Евровидение» россиян набрал более 400 млн. просмотров

Это несомненно рекорд, у русскоязычных исполнителей таких цифр никогда не было и все же - клип группы LITTLE BIG, которой не удалось представить в этом году Россию на «Евровидении», — «SKIBIDI» набрал более 400 миллионов просмотров!

«Это уже история, ребята! Первый клип на 400 миллионов просмотров из СНГ!», «Если бы они смогли поехать на «Евровидение», то просто взорвали бы зал», - с гордостью пишут комментаторы из России. «Так цепляет, но я не могу не чувствовать, что они высмеивают все западные поп-песни. Это круто», «Все, кто выживет после коронавируса, будут танцевать это», - сообщают зарубежные слушатели.

БИ

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