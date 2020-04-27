Лариса Гузеева уже дважды за месяц оштрафована за превышение скорости

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27 апреля 2020, 22:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "КП"

Russian Look, Лариса Гузеева

Звезда шоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева недавно была поймана на превышении скорости — сотрудники дорожной инспекции зафиксировали нарушения правил дорожного движения. Только за апрель месяц актрису оштрафовали дважды.

«15 апреля камеры фотофиксации запечатлели летящую на огромной скорости иномарку. Лексус Ларисы Гузеевой несся, превышая максимально допустимую скорость в среднем на 20–40 километров в час. А уже 16 апреля женщина повторила свой же «подвиг» и снова сильно превысила скорость», — рассказали дорожные инспекторы.

Ранее Лариса Гузеева устроила настоящую истерику в Сети. Она поехала в Москву и увидела, что на улицах полно народа - люди не понимают реальную опасность коронавируса и воспринимают карантин как отдых.

Лариса Гузеева поделилась, какая проблема появилась в ее семье в период карантина по коронавирусу.