«Я в постоянных отношениях давно! Не делайте из меня страдальца!», подписчики довели Диму Билана до истерики

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

27 апреля 2020, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Казалось бы, совершенно безобидный пост Димы Билана, о том, как на карантине он покупает продукты в супермаркете обернулся очередным скандалом, которые в последние время на певца сыплются как из рога изобилия.

«Съездил в магазин и на неделю закупился! День прожит с пользой !!! Ещё купил рассады, и уже растёт редис, правда в горшке пока - заморозки по ночам! А ещё растёт авокадо, косточка уже метр как вымахала!», - подписал певец свой снимок. Но тут одна из поклонниц прокомментировала: «Хозяйственный - пора жениться» и Билан не выдержал.

«Штамп для меня ничто и формальность!!! Я все и без него!!!!! Не переживайте!!!!Все у меня отлично в личном!!!!!Я был не собой несколько лет!!! Два года как заново нашел себя!!!И в постоянных отношениях уже давно!!!! Не делайте из меня страдальца!!! Я счастливый человек!!!», судя по количеству восклицательных знаков в истерике писал любимец женщин.

А все потому, что постоянные намеки на необходимость жениться действуют на него как красная тряпка на быка. «И вы это прекрасно знаете. И, зная, бессовестно троллите Диму на предмет брака в стране, где мужчина не может официально жениться на мужчине. Я вот лично верю в то, что Дима Билан влюблён. Только вот влюблён он, по моим догадкам, вовсе не в девочку, а в мальчика. И мне его жалко. Чем заслужил этот мальчик, что его держат в клозете, как скелет в шкафу? Хороший ведь наверняка парень, добрый, как и сам Дима, которого - опять же исключительно по моим подозрениям - баба Яга Рудковская заставляет изображать из себя матерого гетеросексуала», - прокомментировала ситуацию скандальный блогер Лена Миро.