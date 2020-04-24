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24 апреля 2020, 19:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Татьяна Буланова, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вечером в пятницу, 24 апреля, стало известно, что знаменитую российскую певицу Татьяну Буланову выписали из больницы. Ранее сообщалось, что артистку госпитализировали с подозрением на микроинсульт.

Концертный директор певицы в Санкт-Петербурге Лариса Рассказова заявила, что Татьяна Буланова уже находится дома. "Все хорошо", – добавила она.

Напомним, 12 апреля московский концертный директор знаменитости Константин Сергеев сообщил, что ее оставили в больнице, куда она пришла сделать МРТ. У певицы выявили предынсультное состояние, вследствие чего ее поместили в реанимацию. 17 апреля Буланова была переведена в обычную палату.