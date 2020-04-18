Директор Татьяны Булановой сообщила о переводе певицы из реанимации в обычную палату

Певица Татьяна Буланова переведена из реанимации в обычную палату. О переводе 51-летней артистки в обычную палату сообщила концертный директор в Петербурге Лариса Рассказова.
Татьяна Буланова была экстренного доставлена в одну из клиник Петербурга 12 апреля с подозрением на микроинсульт.
Вскоре сама певица поделилась из реанимации о том, что ей стало лучше.
Оказывается, Буланова находится в обычной палате уже с понедельника. Артист Артем Анчуков, друг певицы, подтвердил эту информацию. По словам Анчукова, Татьяна сейчас чувствует себя хорошо. Но врачи и все ее друзья просят Татьяну не торопиться домой, полежать в клинике, полечиться.
Как отметил друг певицы, "сейчас времени свободного очень много, как раз для того чтобы основательно поправить свое здоровье".