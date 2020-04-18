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Директор Татьяны Булановой сообщила о переводе певицы из реанимации в обычную палату

, 08:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК, ТАСС

Директор Татьяны Булановой сообщила о переводе певицы из реанимации в обычную палату
Татьяна Буланова, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Певица Татьяна Буланова переведена из реанимации в обычную палату. О переводе 51-летней артистки в обычную палату сообщила концертный директор в Петербурге Лариса Рассказова.

Татьяна Буланова была экстренного доставлена в одну из клиник Петербурга 12 апреля с подозрением на микроинсульт.
Вскоре сама певица поделилась из реанимации о том, что ей стало лучше.

Оказывается, Буланова находится в обычной палате уже с понедельника. Артист Артем Анчуков, друг певицы, подтвердил эту информацию. По словам Анчукова, Татьяна сейчас чувствует себя хорошо. Но врачи и все ее друзья просят Татьяну не торопиться домой, полежать в клинике, полечиться.

Как отметил друг певицы, "сейчас времени свободного очень много, как раз для того чтобы основательно поправить свое здоровье".

 

ИЧ
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