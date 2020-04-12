Татьяна Буланова из реанимации рассказала о своём состоянии

Певица Татьяна Буланова была экстренно госпитализирована в субботу, 11 апреля. Поклонники артистки обеспокоены сообщения о том, что у Булановой якобы случился инсульт, подвело сердце. Вчера вечером в одной из больниц Санкт-Петербурга врачи провели обследование Татьяны. Певицу положили в реанимацию.
51-летняя Татьяна Буланова в тот же день поздно вечером написала СМС и подтвердила: она в больнице, в реанимационном отделении. По признанию певицы, "чувствует себя «уже хорошо», но пока находится в реанимации".
Актер и друг Булановой Артем Анчуков рассказал, что Таня никогда на здоровье не жаловалась, но иногда у нее повышалось давление. По его словам, это можно объяснить напряженным гастрольным графиком.
Актер призвал СМИ и поклонников не нагнетать, а помолиться о здоровье Татьяны Булановой.
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