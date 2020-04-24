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Актер Евгений Морозов: «Сейчас мы сжались до размера своих квартир»

, 09:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Актер Евгений Морозов: «Сейчас мы сжались до размера своих квартир»
Фото из соцсетей, Instagram evgenymorozov_

Евгений Морозов, который исполнил роль Игнатова в сериале «Зулейха открывает глаза», проводит время на самоизоляции с семьей в московской квартире. Актер поделился, какими занятиями наполнены его «карантинные дни».

«Сейчас мы сжались до размера своих квартир. Представляете, что будет, когда можно будет выходить: сначала до торгового центра, потом подальше, потом первый спуск в метро. А вокруг люди», - поделился в интервью teleprogramma pro. артист.

Евгений отметил, что благодаря карантину успевает пообщаться с растущим числом подписчиков в своем Instagram.

«Для меня это ново. Я никогда не получал такое количество обратной связи», - утверждает Морозов.

Также мужчина рассказал о своем режиме на самоизоляции.

«Стараюсь ложиться не поздно. Конечно, когда все время дома, расписание летит в тар-тарары, но стараюсь вставать пораньше. У ребенка в 9 утра школа, вместе и встаем», - говорит актер.

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ЕЧ

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