Актер Евгений Морозов: «Сейчас мы сжались до размера своих квартир»

Евгений Морозов, который исполнил роль Игнатова в сериале «Зулейха открывает глаза», проводит время на самоизоляции с семьей в московской квартире. Актер поделился, какими занятиями наполнены его «карантинные дни».
«Сейчас мы сжались до размера своих квартир. Представляете, что будет, когда можно будет выходить: сначала до торгового центра, потом подальше, потом первый спуск в метро. А вокруг люди», - поделился в интервью teleprogramma pro. артист.
Евгений отметил, что благодаря карантину успевает пообщаться с растущим числом подписчиков в своем Instagram.
«Для меня это ново. Я никогда не получал такое количество обратной связи», - утверждает Морозов.
Также мужчина рассказал о своем режиме на самоизоляции.
«Стараюсь ложиться не поздно. Конечно, когда все время дома, расписание летит в тар-тарары, но стараюсь вставать пораньше. У ребенка в 9 утра школа, вместе и встаем», - говорит актер.
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