Ксения Собчак порассуждала, готова ли она покинуть страну после открытия границ

Ксения Собчак считает, что надо с иронией относиться ко всему, что происходит в жизни и не давать громких обещаний. Она рассказала в соцсети, как когда-то заявила друзьям, что уедет из РФ, если в стране закроют границы.
По словам телеведущей, каждый тогда должен был высказаться, при каких обстоятельствах он вынужден будет уехать из России. Ксения тогда заявила, что, если "как в СССР - объявят о закрытии границ и железном занавесе - я уеду". Сейчас границы закрыты все и везде, а Собчак в Москве, "спокойно сижу и рада". "Бог всегда смеется над нашими клятвами и «зароками» очень громко", - отметила она.
Ранее Ксения Собчак пообещала россиянам незабываемые кризисные времена сразу после пандемии.
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