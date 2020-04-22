Ричард Гир снова стал отцом

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22 апреля 2020, 13:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: korrespondent.net

Ричард Гир. Фото: кадр из фильма "Крастока"

Известный голливудский актер Ричард Гир стал отцом в третий раз. Наследника 70-летнему артисту подарила его 36-летняя супруга актриса Александра Сильва.

У пары больше года назад родился первый совместный ребенок, а спустя короткое время после родов Сильва забеременела вновь. Сообщается, что сейчас мать и младенец чувствуют себя хорошо. Звездное семейство пребывает на время самоизоляции на собственном ранчо.

У Гира это третий ребенок. Первому сыну Гомеру Джеймсу Джигми Гиру от брака с актрисой Кэри Лоуэл в этом году исполнилось 20 лет.

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