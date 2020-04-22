42-летняя Любовь Толкалина продемонстрировала длинные и стройные ноги на архивном фото

42-летняя актриса Любовь Толкалина продемонстрировала длинные и очень стройные ноги на эффектном снимке. Артистка опубликовала в социальной сети архивную фотографию, сделанную во время путешествия.
На снимке Любовь позирует сидящей не ветке дерева на фоне летних пейзажей. На Толкалиной можно увидеть простое серое платье с открытыми руками, которое также делает акцент на очень длинные и стройные ноги знаменитости.
Напомним, ранее историк моды Александр Васильев отметил, что актриса обладает эффектной фигурой. По его мнению, Любовь Толкалина – одна из немногих женщин, которые могут позволить себе носить короткие платья и даже мини-юбки.
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