42-летняя Любовь Толкалина продемонстрировала длинные и стройные ноги на архивном фото

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22 апреля 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Любовь Толкалина, Natalya Loginova/Russian Look

42-летняя актриса Любовь Толкалина продемонстрировала длинные и очень стройные ноги на эффектном снимке. Артистка опубликовала в социальной сети архивную фотографию, сделанную во время путешествия.

На снимке Любовь позирует сидящей не ветке дерева на фоне летних пейзажей. На Толкалиной можно увидеть простое серое платье с открытыми руками, которое также делает акцент на очень длинные и стройные ноги знаменитости.

Напомним, ранее историк моды Александр Васильев отметил, что актриса обладает эффектной фигурой. По его мнению, Любовь Толкалина – одна из немногих женщин, которые могут позволить себе носить короткие платья и даже мини-юбки.