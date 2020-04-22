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42-летняя Любовь Толкалина продемонстрировала длинные и стройные ноги на архивном фото

, 12:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

42-летняя Любовь Толкалина продемонстрировала длинные и стройные ноги на архивном фото
Любовь Толкалина, Natalya Loginova/Russian Look

42-летняя актриса Любовь Толкалина продемонстрировала длинные и очень стройные ноги на эффектном снимке. Артистка опубликовала в социальной сети архивную фотографию, сделанную во время путешествия.

На снимке Любовь позирует сидящей не ветке дерева на фоне летних пейзажей. На Толкалиной можно увидеть простое серое платье с открытыми руками, которое также делает акцент на очень длинные и стройные ноги знаменитости.

Напомним, ранее историк моды Александр Васильев отметил, что актриса обладает эффектной фигурой. По его мнению, Любовь Толкалина – одна из немногих женщин, которые могут позволить себе носить короткие платья и даже мини-юбки. 

 

 
 
 
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Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba)21 Апр 2020 в 2:59 PDT

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