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Нарколог Даны Борисовой рассказал, что с ней не так

, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

Нарколог Даны Борисовой рассказал, что с ней не так
Maxim Burlak/Russian Look

Врач-нарколог Марат Агинян рассказал о срывах у телеведущей Даны Борисовой, которая борется с наркотической и алкогольной зависимостью. Пользователи Сети стали замечать, что Дана в последнее время ведет себя неадекватно.

Речь не идет о возврате Борисовой к потребности в алкоголе или запрещенных веществах. Как утверждает врач, знающий телезвезду довольно давно, у нее за последние три года бывали срывы с бесконтрольным употреблением аптечных препаратов, что тоже плохо. "Нравится нам или нет, срывы у зависимых случаются", - отметил Марат, добавив, что "из 100 бросивших пить 90 срываются хотя бы один раз в течение первых 4 лет".

Комментарий врача Дана Борисова разместила у себя в соцсети, отметив, что "врач знает все о ее проблемах и нюансах".

43-летняя Дана Борисова пытается всеми способами привлечь внимание к себе и своему Инстаграм. Жалуется на чрезмерное внимание со стороны соседей, публикует пикантные фото. А недавно разместила видео с нападением, которое сама же и спланировала.

 

 
 
 
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Публикация от Dana Borisova (@danaborisova_official)20 Апр 2020 в 4:50 PDT

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