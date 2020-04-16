Видео, как Дана Борисова организовывала нападение на себя

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16 апреля 2020, 21:40 [ «Аргументы Недели» ]

Anatoly Lomohov/Russian Look

43-летняя Дана Борисова пытается всеми способами привлечь внимание к себе и своему Инстаграм. Жалуется на чрезмерное внимание со стороны соседей, публикует пикантные фото.

А недавно Дана разместила ролик, где она якобы ищет "карандаш для бровей" и прогуливается по улицам столицы. Неожиданно на нее нападает курьер, а затем убегает с телефоном. Борисова с криками бросается за ним, но не успевает догнать. А потом называет происходящее фашизмом и жалуется, что у неё начинается истерика.

Вскоре в Сети появилось другое видео - с камер наблюдения, из которого понятно, что ведущая сняла постановочное нападение. Борисова о чем-то договаривается с молодым человеком, по всей видимости, обсуждает, как будет совершено нападение.