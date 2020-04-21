«Еще принесет заразу домой», продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин посоветовал Максиму Галкину срочно уехать от Аллы Пугачевой

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21 апреля 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин посоветовал Максиму Галкину срочно уехать от от Аллы Пугачевой. А все потому, что шоумен не вылезает с Первого канала, где повально все болеют COVID-19, и он может принести заразу домой.

«Ему надо было как мужу бабушки снять отель и работать спокойно, зарабатывать деньги, обеспечивать семью в отдаленном варианте. Чтобы сохранить свою бабулю. Это неправильное и очень рискованное решение Максима. Я, честно говоря, переживаю за его семью и саму нашу Примадонну. Еще принесет заразу домой!» — цитирует Разина Daily Storm.