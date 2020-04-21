Злополучный квартирный вопрос довел до скандала Федосееву-Шукшину и Алибасова. Она написала письмо супругу и отправила его в СМИ

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21 апреля 2020, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

«Милые бранятся, только тешатся» и развлечения престарелых супругов – странная свадьба, мнимое отравление и прочий пиар Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова всегда только забавляли неискушенную публику. Если бы не реальные баталии и скандалы вокруг наследства, точнее квадратных метров, которые принадлежат актрисе.

Ни для кого не секрет, что звездные пенсионеры, устроившие фарс с бракосочетанием, никогда не жили вместе, зато теперь благополучно делят квартиру в Новой Москве, причем используют для этого масс-медиа. Лидия Федосеева-Шукшина написала письмо своему благоверному, но не отдала ему, а почему-то разместила его в «МК». В нем она просит Бари Каримовича вернуть ей квартиру, которую тот переписал на своего помощника.

«Ты, как мой супруг, был возмущен поведением моей внучки Анны, которая, без моего на то согласия, продала квартиру в г. Санкт-Петербург, ранее принадлежавшую мне, со всеми моими вещами третьим лицам. Убедительно прошу тебя разобраться в сложившейся ситуации и не допустить ее повторения с квартирой в Новой Москве. Ты знаешь, что квартира в Новой Москве является единственной моей собственностью, в связи с чем, прошу тебя предпринять все меры для ее возврата мне в самое ближайшее время», - пишет бывшая жена Шукшина.

И все это из-за 50 квадратных метров в Новой Москве, которые Лидия Николаевна якобы подарила своему нынешнему супругу, а теперь то ли запамятовала, то ли передумала, то ли это очередной пиар богатого на выдумки продюсера. «К сожалению, Лидия Николаевна сейчас очень расстроена и, практически, пребывает в шоковом состоянии. Мы склонны считать действия Бари Каримовича недоразумением и, возможным последствием его консультаций с недобросовестными советчиками», - заявляем СМИ адвокат Шукшиной.

Однако юрист Алибасова утверждает, что проводил сделку лично в своём офисе и сообщил, что Лидия Николаевна была в здравом уме и добром здравии и подписала бумаги добровольно, чтобы остановить вражду между её роднёй.