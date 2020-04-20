80-летний Виторган удивил сына своими тренировками в период самоизоляции

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20 апреля 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Эммануил Виторган, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

80-летний Эммануил Виторган удивил своего сына Максима образом жизни, который ведет во время самоизоляции. Актер театра и кино оборудовал на своей веранде в загородном доме небольшой тренажерный зал.

Многодетный отец продемонстрировал, как в довольно быстром темпе ходит на беговой дорожке и наблюдает за своими младшими дочками – Кларой и Этель. На видео показано, как одна девочка, одетая в куртку и шапочку, играет, а другая – спит в коляске.

47-летний сын Эммануила Гедеоновича Максим был удивлен, когда увидел тренировку 80-летнего отца: "Да неужели?! Ура-ура!!". Виторган-старший ответил: "Максюш! Папа каждый день ходит!!!".