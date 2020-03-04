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Виторган обратился к лечащему врачу после поездки в Оман. У него был озноб и кашель

, 14:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Виторган обратился к лечащему врачу после поездки в Оман. У него был озноб и кашель
Максим Виторган, Instagram

Российский актер Максим Виторган недавно прибыл со своей возлюбленной Нино Нинидзе из отпуска в Омане. Однако по прилету в Москву знаменитости стало плохо, обращаться к врачу он не захотел.

Виторган на протяжении трех дней испытывал плохое самочувствие, его бил озноб и мучил сильный кашель. На вызове «скорой помощи» настояла актриса Нино Нинидзе. Медики осмотрели артиста и предложили доставить в больницу с подозрением на пневмонию, но тот отказался и пообещал обратиться к своему лечащему врачу.

Позже состояние Виторгана улучшилось, и он отправился в частную клинику. При этом о коронавирусе речь не идет.

Кроме того, после поездки актриса Нино Нинидзе чувствует себя хорошо.

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