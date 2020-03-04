Рената Литвинова побеседовала с Ксенией Собчак о Земфире и Константине Богомолове

//Шоу-бизнес 13+

4 марта 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

Ксения Собчак, фото из vk.com/sobchak

Ксения Собчак попыталась узнать у актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой что-нибудь о ее личной жизни.

Не секрет, что Литвинова была замужем, воспитывает единственную дочь. Актриса необыкновенно интересная женщина и в беседе с Ксений Собчак призналась, как много гадостей сделала она режиссеру Константину Богомолову в творческом плане.

Она критиковала его творчество, однажды покинула репетицию спектакля. Богомолов - муж телеведущей. По словам Собчак, они с мужем много чего обсуждают, и про Ренату от него она никогда ничего негативного не слышала. Литвинова поделилась, что ценит его как великодушного человека. Достоинством Богомолова Рената назвала то, что он никого никогда не упрекает.

Про близких людей вопрос возник, когда Рената рассказала о подобранной на улице кошечке. Она сама ухаживает за ней, порой убирает лоток. Собчак удивило признание Литвиновой о подобранной в дом кошке.

На это актриса ответила, что готова убирать не только за кошечкой, но и за всеми своими близкими людьми. Вот Собчак и нашла повод спросить про Земфиру. Они дружат 15 лет. Рената восхищается певицей, считает Земфиру каким-то даром. Актриса отдает певице пальму первенства. "Если относишься к человеку, как к какому-то дару, который тебе был дан по жизни, то не существует вопросов, кто первый, а кто второй", — пояснила Литвинова свое отношение к подруге.

Собчак после интервью с Литвиновой написала: "Магическая и невероятно откровенная Рената Литвинова... Остроумная и опасная))) Тот случай, когда человек говорит даже очень резкие вещи так,что они не звучат обидно. Я так не умею совсем, поэтому искренне наслаждалась)"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)3 Мар 2020 в 10:29 PST