Юрий Шатунов удивлен странным поведением жителей Германии во время пандемии

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19 апреля 2020, 18:32 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

В очередном выпуске передачи "Привет, Андрей!" телеведущий Андрей Малахов вышел на видеосвязь с экс-солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым, который коротает дни в Германии.

Певца очень удивило то, что жители ФРГ массово бросились скупать туалетную бумагу на фоне ситуации с распространением коронавируса: "Я, честно говоря, не понимаю, для чего. Туалетной бумагой, я думаю, от вируса не спастись".

Шатунов рассказал, что в Германии действуют правила, согласно которым вместе выходить на улицу можно только членам семьи. Большая часть жителей Германии соблюдает правила самоизоляции.

Юрий также отметил, что его детям было непросто перейти на дистанционное обучение, пришлось устанавливать специальные программы на компьютеры: "В общий чат выходит учитель и дает ряд наставлений".

Юрий Шатунов также показал, как семья приготовилась к Пасхе, отметив при этом, что они придерживаются старых традиций.