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Создатель «Твин Пикс» намекнул на возможное продолжение шоу

, 20:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Создатель «Твин Пикс» намекнул на возможное продолжение шоу
Фото: кадр из сериала "Твин Пикс"

Создатель сериала «Твин Пикс» Марк Фрост вместе с режиссером Дэвидом Линчем намекнули, что культовое телешоу может получить продолжение.

Рассказывая о третьем сезоне сериала, который был снят в 2017 году, Фрост заявил, что снять его было необходимо. Он отметил, что не считает нужным лишать поклонников надежды на продолжение шоу.

«Что касается создания четвертого сезона, я никогда не говорю никогда. Кто мог ожидать, что мы вернемся почти через 25 лет? При этом "Возвращение" имело успех. Я считаю, сейчас нам нужно подождать и посмотреть, что будет дальше», - заявил сценарист.

АБ

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