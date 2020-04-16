Актриса Олеся Судзиловская вспомнила о «шумных и хулиганских» днях рождения Пугачевой в ее доме

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16 апреля 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фото: Олеся Судзиловская, Natalia Shakhanova/globallookpress.com

Актриса Олеся Судзиловская поделилась воспоминаниями о шумных вечерах в компании Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой на ее дни рождения. Так, знаменитость поздравила певицу с ее 71-летием.

«Чудесный день Вашего рождения несколько лет назад, когда Вы радушно принимали своих друзей у себя дома! Весело, шумно, музыкально и по-хулигански было всегда на всех Ваших днях рождения!» - высказала актриса.

Судзиловская напомнила о том, как искренне все любят и обожают Аллу Пугачеву, а также пожелала здоровья и успешного продолжения творческой карьеры.

«…пойте, смейтесь, озорничайте с детьми, творите!» - заключила она.

При этом актриса поделилась фотографией с одного из дней рождения Примадонны и отметила, что та на ней красивая, открытая и с «солнечной улыбкой».

Ранее Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, поделился с поклонниками архивным снимком Аллы Пугачевой в бочке.