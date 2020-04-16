Коллега Надежды Бабкиной объяснил главное, что нужно знать о ее здоровье

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16 апреля 2020, 12:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: Надежда Бабкина, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Бывший коллега Надежды Бабкиной по Мосгордуме, Народный артист России Евгений Герасимов рассказал о состоянии здоровья госпитализированной в больницу с пневмонией певице. Об этом сообщает kp.ru.

«Главное, что Надежде сейчас не хуже. Все-таки болезнь у нее серьезная. Но врачи ее очень любят и делают все возможное, чтобы помочь. Да, был момент, Надежде стало лучше. Но сейчас хоть так...», - пояснил он.

При этом появилась информация, что исполнительницу перевели в военный госпиталь Подмосковья.

Ранее медицинские работники больницы рассказали о первых словах, которые произнесла Надежда Бабкина после выхода из комы.