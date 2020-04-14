Стали известны первые слова Надежды Бабкиной после выхода из комы

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14 апреля 2020, 22:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

фото: Надежда Бабкина, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Медицинские работники больницы, где сейчас находится Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина рассказали о первых словах, которые она произнесла после выхода из комы. Известно, что у певицы двусторонняя пневмония и она сейчас подключена к аппарату ИВЛ.

Собеседник отметил, что сначала Бабкина была очень удивлена и спросила: «Где я была?», а после того, как узнала, что провела неделю без чувств, крикнула: «Охренеть!»

Кроме того, певица поняла, что сильно голодна и попросила «любимую жареную картошку с грибами и квашеной капустой». Потом вдруг вспомнила про диету и сославшись на пост, отказалась от «заказа», а также решила узнать, как дела в театре «Русская песня».

В источнике сказано, что сознание и связь возвращались к артистке с реактивной динамикой.

Ранее концертный директор Сергей Горох рассказал о состоянии Бабкиной. Тест на коронавирус дал отрицательный результат.