Наталья Рудова показала, как она ходит в магазин во время самоизоляции

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15 апреля 2020, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram rudovanata

Для многих самоизоляция - настоящая пытка. Некоторые не знают, чем себя занять, россиянам сложно привыкнуть к такому образу жизни. Но, Наталья Рудова – это исключение.

Актриса не теряет расположения духа и делится с подписчиками положительными эмоциями. Рудова выложила в Instagram видео, на котором она веселится во время редких выходов в свет.

«Прекрасный день сейчас - это когда обычная поездка магазин превращается в шоппинг, встречу с друзьями и дискач, и все это за один час», - написала Наташа.

Фолловеры поддержали хорошее настроение девушки и оставили ей в комментариях много приятных слов.

Ранее известная российская балерина и светская львица Анастасия Волочкова рассказала, чем занимается в период самоизоляции.