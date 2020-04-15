«Бросать вызов могут только равные, я с больными не дискутирую», Соловьев назвал Уткина «свиньей» и отказался от рэп-батла

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15 апреля 2020, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]

Противостояние Владимира Соловьева с Василием Уткиным продолжается. Телеведущие уже миновали стадию честных спортивных состязаний и перешли к боям без правил или к прямым оскорблениям. Соловьев заявил, что бросать ему вызов могут лишь равные, а «бороться со свиньёй» он считает бессмысленным.

«Я не дискутирую с больными людьми. Я готов оплатить ему помощь психиатра и диетолога. Я опасаюсь за его здоровье. Он болен. Он не может мне ничего предложить. Классики говорят, никогда не надо бороться со свиньёй, потому что через некоторое время никто не сможет отличить, кто есть кто. Вызов могут бросать равные. А он тяжело болен. Он, наверно, не знает, что в стране карантин. Он, наверно, не знает, какие реальные проблемы. Ему надо взять хороший уход, помыться, привести себя в порядок, побриться. Какой батл?! Пусть займёт очередь за человеком-пельменем. С такими людьми не бывает батлов, их надо лечить. Я не репер. И уж точно меньше всего на свете меня волнуют изречения этого несчастного, опустившегося и очень нездорового человека. Пусть вылечится», цитирует его издание «Подъем».

Ранее спортивный комментатор Василий Уткин назвал журналиста маршалом пропаганды и вызвал его на «словесный бой» по правилам Versus Battle. «Я хочу тебя унизить. Я хочу вернуть тебя на то место, которое ты занимаешь, и я это сделаю», - сказал Уткин в своём канале в YouTube.