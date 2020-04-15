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Появились новости о состоянии Надежды Бабкиной

, 11:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Появились новости о состоянии Надежды Бабкиной
Надежда Бабкина, Anna Salynskaya/Global Look Press
Утром в среду, 15 апреля, исполнительный директор театра "Русская песня" Антон Собянин рассказал о состоянии Народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной, которая ранее была госпитализирована.
 
Подчеркивается, что Надежда Георгиевна находится в сознании и проходит лечение. "Идет на поправку", – заключил Антон Собянин.
 
Напомним, ранее пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор заявил, что Надежда Бабкина находится в больнице с диагнозом пневмония. Коронавирус нового типа у певицы выявлен не был. Он уточнил, что состояние артистки стабильное, врачи отметили положительную динамику.
ЕТ

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