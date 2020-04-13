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Ходченкова покорила поклонников в элегантном наряде дома: «Царевна в самоизоляции»

, 13:27 [ «Аргументы Недели» ]

Ходченкова покорила поклонников в элегантном наряде дома: «Царевна в самоизоляции»
фото: Светлана Ходченкова, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известная актриса Светлана Ходченкова поделилась с поклонниками стильным домашним образом на самоизоляции. Пользователи отметили, что наряд очень подходит знаменитости.

Светлана Ходченкова показала самодельные фотографии, на которых предстала в шелковом костюме-двойке изумрудного оттенка. При этом актриса выбрала позы, которые эффектно подчеркивали ее фигуру. Сам наряд можно принять как за элегантную пижаму, так и за оригинальный наряд для вечернего мероприятия.

Сама знаменитость кратко подписала: «ЦаревнаВсамоизоляции».

Подписчики не смогли сдержать эмоции и осыпали своего кумира комплиментами:

«Как идёт зелёный цвет! Света, вы очень красивая»

«Красавица просто бесподобная»

«Молода, прекрасна и неповторима!»

 
 
 
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Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)11 Апр 2020 в 4:46 PDT

БА

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