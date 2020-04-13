Ходченкова покорила поклонников в элегантном наряде дома: «Царевна в самоизоляции»

Известная актриса Светлана Ходченкова поделилась с поклонниками стильным домашним образом на самоизоляции. Пользователи отметили, что наряд очень подходит знаменитости.
Светлана Ходченкова показала самодельные фотографии, на которых предстала в шелковом костюме-двойке изумрудного оттенка. При этом актриса выбрала позы, которые эффектно подчеркивали ее фигуру. Сам наряд можно принять как за элегантную пижаму, так и за оригинальный наряд для вечернего мероприятия.
Сама знаменитость кратко подписала: «ЦаревнаВсамоизоляции».
Подписчики не смогли сдержать эмоции и осыпали своего кумира комплиментами:
«Как идёт зелёный цвет! Света, вы очень красивая»
«Красавица просто бесподобная»
«Молода, прекрасна и неповторима!»
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