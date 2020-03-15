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Ходченкова со шпагой покорила поклонников своей гибкостью

, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]

Ходченкова со шпагой покорила поклонников своей гибкостью
фото: Светлана Ходченкова, Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com

Известная российская актриса Светлана Ходченкова поделилась с поклонниками откровенным снимком с недавней фотосессии. При этом подписчики высоко оценили образ знаменитости, особенно большое внимание привлекла шпага у нее в руках.

На фотографии Ходченкова изображена в блузке с одним рукавом и кожаных брюках, а на стороне, где нет рукава, бок немного приоткрыт. Кроме того, в одной руке у актрисы шпага, за которую она держится, выгнувшись назад.

Поклонники не смогли скрыть своего восхищения. По их мнению, актриса нашла очень оригинальный способ, чтобы преподнести «набочник и саблю».

«Вот так выглядит совершенство!», «Изящно выгнулась», «потрясающее тело, сила и грация», - написали подписчики.

Ранее Евгений Петросян показал оголенный торс на пляже. 

 
 
 
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Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)14 Мар 2020 в 3:28 PDT

БА

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