Ходченкова со шпагой покорила поклонников своей гибкостью

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

15 марта 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Светлана Ходченкова, Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com

Известная российская актриса Светлана Ходченкова поделилась с поклонниками откровенным снимком с недавней фотосессии. При этом подписчики высоко оценили образ знаменитости, особенно большое внимание привлекла шпага у нее в руках.

На фотографии Ходченкова изображена в блузке с одним рукавом и кожаных брюках, а на стороне, где нет рукава, бок немного приоткрыт. Кроме того, в одной руке у актрисы шпага, за которую она держится, выгнувшись назад.

Поклонники не смогли скрыть своего восхищения. По их мнению, актриса нашла очень оригинальный способ, чтобы преподнести «набочник и саблю».

«Вот так выглядит совершенство!», «Изящно выгнулась», «потрясающее тело, сила и грация», - написали подписчики.

Ранее Евгений Петросян показал оголенный торс на пляже.