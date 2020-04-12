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Соловьев жестко отреагировал на слова Уткина о самоизоляции

, 22:31 [ «Аргументы Недели» ]

Соловьев жестко отреагировал на слова Уткина о самоизоляции
Фото: globallookpress.com/ Photographer © Pravda Komsomolskaya

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова спортивного комментатора Василия Уткина, который ранее возмутился организацией режима самоизоляции в стране.

Уткин возмутился, что люди должны сидеть на самоизоляции за свой счет, да еще и оплачивать квитанции. Соловьев заявил, что подобными высказываниями Уткин может дискредитировать только себя, но никак не государство. Телеведущий назвал комментатора глубоко несчастным человеком и пожелал ему вылечиться и жить долго и счастливо.

«И вы хотите, чтобы мы комментировали то, что говорит этот глубоко больной несчастный человек? Да вы посмотрите, как он выглядит. Ему нужна помощь, он выглядит тяжело и глубоко больным», - заявил Соловьев.

АБ

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