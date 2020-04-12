«Показала сухофрукт в узорчатой обёртке», Шнурова не оставила равнодушным пятая точка Собчак, но ее пост он так и не понял

Сергей Шнуров не смог остаться равнодушным и пройти мимо пятой точки Собчак. И хотя пост Ксении был совсем не про ее ягодицы, а про то, что власти страны наплевали на людей и бизнес и нас в скором времени ждет … ну вот как раз то, что и показала телеведущая, скандальный певец не мог не разродиться очередными рифмами и не поддеть давнюю питерскую подругу.
"Смотрите снова, ну и ну!
Собчак, мы ею гОрды!
Колготки плотно натянув,
Всем (пятой точкой - изменено редакцией) тычет в морды.
На фото самый «лучший друг»
Зад старенький, но верткий.
Вновь показала сухофрукт,
В узорчатой обёртке"
Но, кажется, на сей раз выпад Шнура не оценили даже его поклонники. «Нормальный у неё фрукт, никакой не сухо… а вот ты похоже заказ Кремля отрабатываешь – свести весь ее пост с обсуждению задницы», «Если думаешь, что лучше неё, не заблуждайся, ты тот ещё фрукт!», «Зато она ясно и четко донесла, куда нас отправили в сравнение с другими странами. Молодец! А вот ты делаешь глупости», «Если человек из всего поста увидел только попу - это прям печально. Была лучшего мнения о вас», - ответили скандальному музыканту фолловеры.
"Ну Серега, ну не надо
Восторгаться чужим задом!
Хоть в узорах, а хоть без,
Че, опять попутал бес?
Вы же с ней друзьями были,
Вместе пили и тусили,
А теперь ты как шальной-
Злит рисунок кружевной!
Лучше спел бы просто так,
Чем кидаться на Собчак".