«Показала сухофрукт в узорчатой обёртке», Шнурова не оставила равнодушным пятая точка Собчак, но ее пост он так и не понял

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

12 апреля 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели», Ирина Брайнина, Обозреватель отдела Общество ]

Фото: cоцсети

Сергей Шнуров не смог остаться равнодушным и пройти мимо пятой точки Собчак. И хотя пост Ксении был совсем не про ее ягодицы, а про то, что власти страны наплевали на людей и бизнес и нас в скором времени ждет … ну вот как раз то, что и показала телеведущая, скандальный певец не мог не разродиться очередными рифмами и не поддеть давнюю питерскую подругу.

"Смотрите снова, ну и ну!

Собчак, мы ею гОрды!

Колготки плотно натянув,

Всем (пятой точкой - изменено редакцией) тычет в морды.

На фото самый «лучший друг»

Зад старенький, но верткий.

Вновь показала сухофрукт,

В узорчатой обёртке"

Но, кажется, на сей раз выпад Шнура не оценили даже его поклонники. «Нормальный у неё фрукт, никакой не сухо… а вот ты похоже заказ Кремля отрабатываешь – свести весь ее пост с обсуждению задницы», «Если думаешь, что лучше неё, не заблуждайся, ты тот ещё фрукт!», «Зато она ясно и четко донесла, куда нас отправили в сравнение с другими странами. Молодец! А вот ты делаешь глупости», «Если человек из всего поста увидел только попу - это прям печально. Была лучшего мнения о вас», - ответили скандальному музыканту фолловеры.

"Ну Серега, ну не надо

Восторгаться чужим задом!

Хоть в узорах, а хоть без,

Че, опять попутал бес?

Вы же с ней друзьями были,

Вместе пили и тусили,

А теперь ты как шальной-

Злит рисунок кружевной!

Лучше спел бы просто так,

Чем кидаться на Собчак".









