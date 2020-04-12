Укупник публично принес извинения Лещенко из-за слов о заражении коронавирусом Бабкиной

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

12 апреля 2020, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]

Аркадий Укупник, фото: vk.com/aukupnik

Музыкант Аркадий Укупник публично извинился перед знаменитым артистом Львом Лещенко за сказанные им слова, якобы певец заразил коронавирусной инфекцией COVID-19 Надежду Бабкину.

Звезды шоу-бизнеса сильно заволновались, когда Лев Лещенко с супругой Ириной был госпитализирован. У него подозревали коронавирус. Вскоре в больницу попала и Надежда Бабкина.

Ни у Лещенко, ни у Бабкиной, как стало известно буквально вчера, коронавирусная инфекция не подтвердилась.

А беспокоились артисты из-за того, что вместе с Лещенко находились на вечеринке и принимали участие в шоу Андрея Малахова.

Пока Лещенко лечился в больнице в Коммунарке многие артисты поторопились провериться на коронавирус.

Композитору Укупнику кто-то тоже сказал о том, что у Лещенко и Бабкиной может быть COVID. По признания Укупника, он тоже кому-то "это ляпнул". "Лев Валерьянович, простите, ради бога! Я такой же паникер, как и все остальные. Мы жертвы этой паники", — извинился композитор.

Сам Укупник на коронавирус не проверялся. Как он объяснил, он живет за городом, из Москвы никуда не улетал.