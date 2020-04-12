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Укупник публично принес извинения Лещенко из-за слов о заражении коронавирусом Бабкиной

, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]

Укупник публично принес извинения Лещенко из-за слов о заражении коронавирусом Бабкиной
Аркадий Укупник, фото: vk.com/aukupnik

Музыкант Аркадий Укупник публично извинился перед знаменитым артистом Львом Лещенко за сказанные им слова, якобы певец заразил коронавирусной инфекцией COVID-19 Надежду Бабкину.

Звезды шоу-бизнеса сильно заволновались, когда Лев Лещенко с супругой Ириной был госпитализирован. У него подозревали коронавирус. Вскоре в больницу попала и Надежда Бабкина.

Ни у Лещенко, ни у Бабкиной, как стало известно буквально вчера, коронавирусная инфекция не подтвердилась.
А беспокоились артисты из-за того, что вместе с Лещенко находились на вечеринке и принимали участие в шоу Андрея Малахова.
Пока Лещенко лечился в больнице в Коммунарке многие артисты поторопились провериться на коронавирус.

Композитору Укупнику кто-то тоже сказал о том, что у Лещенко и Бабкиной может быть COVID. По признания Укупника, он тоже кому-то "это ляпнул". "Лев Валерьянович, простите, ради бога! Я такой же паникер, как и все остальные. Мы жертвы этой паники", — извинился композитор.

Сам Укупник на коронавирус не проверялся. Как он объяснил, он живет за городом, из Москвы никуда не улетал.

 

 
 
 
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Публикация от Arkadiy Ukupnik (@ukupnik_2017)17 Мар 2020 в 11:17 PDT

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