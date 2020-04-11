Божене Рынска рекомендуют не расхваливать дочку

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11 апреля 2020, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Светскому обозревателю Божене Рынска рекомендуют не расхваливать маленькую дочку. Дочери Божены исполнился месяц. Она назвала дочь Евгенией, и называет Игоревна.

Маленькие дети растут и меняются с каждым днем. Женечка - первенец вдовы медиамагната Игоря Малашенко.

Ребенка Божене родила суррогатная мать после гибели Малашенко.

Женщина не может налюбоваться на дочурку. "Занятие по вечерам, когда не уснуть: пырюсь в айфон, перебираю фотки с Игоревной и любуюсь на нее", - пишет Рынска в соцсети. Она рассказала о своей маленькой красавице: "Женечка за месяц необычайно похорошела. Допущенные к дому и к младенцу отмечают, что она стала очень женственной, шейка тонкая, пальчики длинные, глаза красивые. Ротик как вырезанный. Сразу видно, что это девочка, не перепутаешь с мальчиком ни за что".

На что фолловеры посоветовали: "Божена, 1500000 раз простите меня, но ваше восторженное обожание ребёнку только навредит. Сдержаннее нужно и чуть-чуть построже. Не водружайте ребёнка на Олимп, он сам должен туда заползти".

Фото дочки Божена по некоторым причинам не показывает.