Лена Миро посоветовала Киркорову и Галкину рассказать о своей ориентации

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11 апреля 2020, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]

Maxim Burlak/Russian Look

Елена Миро, известный интернет-блогер, призвала Филиппа Киркорова и Максима Галкина, бывшего и нынешнего супругов Аллы Пугачевой, рассказать миру о своей настоящей сексуальной ориентации.

Блог Лены Миро озаглавлен "Баба как прикрытие". Миро считает, что несколько российских артистов должны сделать каминг-ауты. "Скажите правду. Глядишь, в нашей стране что-то и изменится в сторону большей терпимости. Ну, а то, что ваши карьеры полетят псу под хвост, так и невелика важность для мировой культуры", - написала блогер. Максим Галкин и Филипп Киркоров пока никак не отреагировали на эти заявления Миро.