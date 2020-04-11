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На телеканале «Спас» уточнили новости о Борисе Корчевникове

, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

На телеканале «Спас» уточнили новости о Борисе Корчевникове
Борис Корчевников, фото: Ltd Foma, globallookpress.com

Православный телеканал «Спас» прокомментировал сообщения СМИ о заражении продюсера телеканала, телеведущего Бориса Корчевникова коронавирусной инфекцией.  Коллеги Бориса Корчевникова сообщили, что руководитель канала в порядке, и, как и многие люди, и сотрудники «Спаса» сейчас работает дома, «на удаленке».

О том, что у российского телеведущего Бориса Корчевникова обнаружен коронавирус, и он узнал диагноз на съемках, вчера cообщил Telegram-канал Baza. Якобы Корчевников несколько дней назад на съемках был с признаками заболевания. В ходе работы на съемках ему позвонили и сказали, что первый тест на коронавирус у него положительный. Борис сразу уехал домой. Домой к Корчевникову приехала бригада скорой, но так как самочувствие у него не тяжелое, его оставили дома.

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