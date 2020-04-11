Юлиан поделился: Анастасия настояла на разводе

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11 апреля 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели» ]

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Певец Юлиан (Васин) выдал новость о своей личной жизни. Их семейная жизнь с певицей Анастасией не задалась. Они уже месяц живут порознь и разводятся. Юлиан переживает из-за будущего развода. Он пытался, по его признанию, сохранить отношения. Но Анастасия не соглашается помириться.

Причину разногласий с супругой-коллегой Юлиан не назвал. Для него женитьба на Анастасии Минцковской была первой. У Анастасии до Юлиана было семь или восемь мужей.

46-летний Юлиан и 54-летняя Анастасия до свадьбы были знакомы почти 30 лет, дружили, как коллеги. Когда у певицы сгорел дом, Юлиан подарил ей новый дом. И они тогда поняли, что между ними не просто дружба.

Анастасия и Юлиан ровно год назад сыграли свадьбу. Их свадьбу называли свадьбой года. Получается, вместе они прожили лишь год.

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