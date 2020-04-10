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#еслинебудетфондов: знаменитости призвали не переставать помогать нуждающимся

, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

#еслинебудетфондов: знаменитости призвали не переставать помогать нуждающимся
Pixabay

Благотворительный фонд "Настенька" и фонд социального кино вместе с известными артистами присоединились к флешмобу #еслинебудетфондов. Его главная цель заключается в том, как важно не переставать помогать тем, кто в этом нуждается.

"Очень многие проблемы в нашей стране решают благотворительные организации. Ни государство, ни бизнес эти сферы не поддерживает. И сейчас фондам так же тяжело, как и всем",  – отметила в социальном ролике актриса театра и кино Нонна Гришаева. 

"Если фондов не будет, они не смогут оказать помощь семьям тяжело больных детей, оплачивать квартиры и проезд, покупать еду и одежду, игрушки детям", – поддержала коллег певица Наталия Гулькина.  

Присоединяйтесь к флэшмобу #еслинебудетфондов. Давайте помогать вместе. Очень важно протянуть руку помощи тем, кому сейчас тяжелее всего.

 

 

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