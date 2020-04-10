еслинебудетфондов: знаменитости призвали не переставать помогать нуждающимся

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

10 апреля 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

Pixabay

Благотворительный фонд "Настенька" и фонд социального кино вместе с известными артистами присоединились к флешмобу #еслинебудетфондов. Его главная цель заключается в том, как важно не переставать помогать тем, кто в этом нуждается.

"Очень многие проблемы в нашей стране решают благотворительные организации. Ни государство, ни бизнес эти сферы не поддерживает. И сейчас фондам так же тяжело, как и всем", – отметила в социальном ролике актриса театра и кино Нонна Гришаева.

"Если фондов не будет, они не смогут оказать помощь семьям тяжело больных детей, оплачивать квартиры и проезд, покупать еду и одежду, игрушки детям", – поддержала коллег певица Наталия Гулькина.

Присоединяйтесь к флэшмобу #еслинебудетфондов. Давайте помогать вместе. Очень важно протянуть руку помощи тем, кому сейчас тяжелее всего.