Екатерина Волкова оригинально отпраздновала годовщину свадьбы в условиях самоизоляции

Екатерина Волкова и ее супруг Андрей Карпов отпраздновали годовщину свадьбы. Супруги живут вместе уже десять лет. В этом году паре пришлось отмечать праздник в условиях самоизоляции.
Но это ничуть не расстроило Волкову и Карпова. Они достали с антресолей подвенечные наряды. Екатерина была в белом коротком платье, Андрей - в костюме. А позже мужчина устроил актрисе сюрприз, чем звезда поделилась с подписчиками.
Артистка выложила в Instagram видео. На нем танцор сказал жене, что в гостиной их ждут друзья. В ответ женщина удивленно сообщила: это невозможно, ведь близкие ей люди соблюдают режим самоизоляции. Но убедилась в обратном. На кухонном столе ее ждали фотографии всех самых родных их семье людей. По реакции Кати было видно - праздник удался!
Ранее популярный в России актер Милош Бикович поделился с поклонниками своим мнением о режиме самоизоляции в Сербии.
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10 лет пролетели незаметно. Мы все такие же.... по крайней мере, влезли в ту же одежду, что 9 апреля 2010 года. ????И погода, кстати, такая же теплая и солнечная. Поздравляю с годовщиной, @karpovandrey! ???????? Мы всё так же любим друг друга... И так же порой хотим убить друг друга. ???? Желаю нам, чтобы эта искра на погасла. ❤️????