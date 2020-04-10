Екатерина Волкова оригинально отпраздновала годовщину свадьбы в условиях самоизоляции

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10 апреля 2020, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram volkovihome

Екатерина Волкова и ее супруг Андрей Карпов отпраздновали годовщину свадьбы. Супруги живут вместе уже десять лет. В этом году паре пришлось отмечать праздник в условиях самоизоляции.

Но это ничуть не расстроило Волкову и Карпова. Они достали с антресолей подвенечные наряды. Екатерина была в белом коротком платье, Андрей - в костюме. А позже мужчина устроил актрисе сюрприз, чем звезда поделилась с подписчиками.

Артистка выложила в Instagram видео. На нем танцор сказал жене, что в гостиной их ждут друзья. В ответ женщина удивленно сообщила: это невозможно, ведь близкие ей люди соблюдают режим самоизоляции. Но убедилась в обратном. На кухонном столе ее ждали фотографии всех самых родных их семье людей. По реакции Кати было видно - праздник удался!

Ранее популярный в России актер Милош Бикович поделился с поклонниками своим мнением о режиме самоизоляции в Сербии.