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Наталия Гулькина беспокоится, что режим самоизоляции могут продлить

, 13:52 [ «Аргументы Недели» ]

Наталия Гулькина беспокоится, что режим самоизоляции могут продлить
Фото: соцсети

В интервью "Аргументам недели" Наталия Гулькина поделилась своё тревогой, что режим самоизоляции может быть продлён от несознательности тех, кто пренебрегает не только нахождением дома, но и выходит на улицу без соблюдения мер предосторожности. 

Известная певица призналась, что наблюдает из окна, как родители с детьми играют во дворе, абсолютно не соблюдая безопасную дистанцию. Дети играют друг с другом, а родители кучками стоят неподалёку. Гулькина приходит в недоумение от безответственности таких людей, словно они бессмертны и думают, что уж их точно вирус обойдёт стороной. 

"Дома можно найти те дела, до которых ранее не доходили руки. Мужчины могут заняться благоустройством своего жилья и сделать мелкий ремонт, а уж о женщинах и говорить не приходится – это и занятия с детьми, и освоение новых кулинарных рецептов", – рассказала певица "АН". Сама Наталия вот уже две недели приводит в порядок свою квартиру. Начала она с кухни, перебрав все шкафчики, избавилась от лишних мелочей, затем перешла в ванную, где провела ревизию и также избавилась от ненужных баночек с кремами, остатками шампуней. Сейчас наступило время для переборки и сортировки зимних вещей.

По её мнению, четкий распорядок дня и структурированность жизни в режиме самоизоляции не может быть скучной, если занять свободное время полезными и нужными делами. Певица надеется, что у неё хватит времени завершить  все домашние дела до окончания режима самоизоляции.

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