Володина не появится в новых выпусках «Давай поженимся!»

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9 апреля 2020, 19:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Фото: соцсети

Астролог Василиса Володина отказалась принимать участие в съёмке ближайших выпусках телепередачи «Давай поженимся!» она призналась, что хочет соблюдать полную самоизоляцию во время пандемии коронавируса.

Съёмки новых выпусков провели при повышенных мерах безопасности и без зрителей, однако астролог всё равно отказалась приезжать в студию. Сообщается, что Володина заранее предупредила съёмочную группу, что временно не станет участвовать в телепередаче. Она отметила, что некоторое время проведет дома вместе с семьей на самоизоляции.

«Мы с Розой работаем вдвоем. Василиса решила для себя, что ее жизнь, жизнь близких ей дороже. Она, наверное, молодец, и правильно поступила», - оценила решение соведущей Лариса Гузеева.