Юлия Меньшова рассказала об отношениях с мужем: «Я думаю, что это и есть любовь»

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5 апреля 2020, 17:05 [ «Аргументы Недели» ]

Ю.Меньшова и И. Гордин, фото: Genrietta Peryan, globallookpress.com

Телеведущая и актриса Юлия Меньшова оказалась временно без работы и рассказала об отношениях с мужем Игорем Гординым. Игорь Гордин и Юлия Меньшова - коллеги. Супруг Меньшовой - актёр театра и кино. Вместе они 23 года, вырастили сына и дочь.

Так что они оба из-за нового вируса оказались без съёмок и сцены, сидят дома. В СМИ уже написали, что в Китае после карантина по коронавирусу семейные пары побежали разводиться. "Потому что это вообще-то тоже большое испытание - быть все время рядом. 24 часа в сутки", - считает Меньшова.

По словам актрисы, они с мужем начали придумывать, как им не скучать и не рассориться. "Обсуждали варианты как реже встречаться в квартире. Или наоборот назначать друг другу свидания, меняя адреса: в прихожей, у ванной, под люстрой", - шутят Юлия и Игорь.

Меньшова на мужа не жалуется, муж ежедневно носит ей с утра кофе в постель. "И каждый раз сопровождает эту чашку какими-то «романтическими» словами. Например: «не такой уж я плохой муж, как ты обо мне думала», «вот и новый день пришел, любимая», «вставай, лежебока». Сегодня с утра, после вчерашнего разговора о Китае, муж посмотрел на меня секунд 10, и вручил кофе со словами: «пей, сволочь!»" Эта фраза рассмешила Меньшову на весь день.

Она призналась, что Игорь у неё вообще юморист. Как говорит Меньшова, только рядом со своим мужем она столько смеётся: "Шутит он чаще всего по законам высокого жанра, сохраняя «покер фейс», а я сгибаюсь пополам и валяюсь от хохота под столом.

Впрочем, мне тоже частенько удается его рассмешить. Я думаю, что это и есть любовь. Серьезно говорю.

Простите за отсутствие романтики в этой «формуле любви», но для меня она на самом деле максимально отражает истину. Если человек 23 года рядом с тобой шутит, а тебе каждый раз оооочень смешно - точно любовь!!! Я прямо уверена", - написала она в Инстаграм.