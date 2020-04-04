Кэти Перри и Орландо Блум назвали пол будущего ребенка

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4 апреля 2020, 22:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Американская певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум ждут рождения ребенка. Недавно знаменитости узнали его пол, чем и поделились с поклонниками в соцсети.

О том, что невеста Орландо Блума Кэти Перри беременна, стало известно в марте. Для певицы этот ребенок будет первым, тогда как ее избранник уже имеет девятилетнего сына от прошлого брака. Однако теперь актер станет отцом дочки. Перри опубликовала в соцсети фотографию жениха, на которой он измазан розовым кремом. «Это девочка», - подписала она.

Перри и Блум еще не женаты. Звездная пара планировала сыграть свадьбу осенью, однако пандемия коронавируса изменила их планы.