Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Кэти Перри обратилась за помощью к полицейским из Калуги

, 13:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Кэти Перри обратилась за помощью к полицейским из Калуги
Фото: соцсети

Известная американская певица Кэти Перри попросила помощи у полицейских города Калуга. Оказалось, что знаменитости шлёт письма с угрозами омский писатель Михаил Матвиенко.

Maruv рассказала, что её ограбили в Киеве

Maruv рассказала, что её ограбили в Киеве

Письмо с просьбой оказать воздействие на мужчину было отправлено пресс-службой певицы. Кэти Перри попросила у российских служителей закона придать огласке угрозы, о которых пишет ей Матвиенко. Странные письма начали приходить исполнительнице в 2017 году, а позже мужчина и вовсе сообщил ей, что приехал в США.

«Извини, Кэти Перри, мне пришлось на время отложить твое убийство, поскольку ты не появляешься в месте, где я тебя караулю», - сказано в одном из посланий.

АБ

//картина дня

ЦИК определился с датой повторных выборов президента Абхазии. Рауль Хаджимба сегодня подписал документ о сложении полномочий с формулировкой «ради сохранения стабильности в республике»

ЦИК определился с датой повторных выборов президента Абхазии. Рауль Хаджимба сегодня подписал документ о сложении…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

42-летний москвич Владимир Белобородов ушёл из дома четвёртого января после ссоры с женой. Поблизости от его многоэтажки как раз раскинулся Лосиноостровской парк, откуда…

//новости ан

//новости ан

Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что Украине пора пересмотреть политическую ситуацию в стране и «очнуться от майданного морока и пещерной русофобии».

//новости ан

Неожиданный поворот в расследовании дела об избиении жены муниципального депутата Хананашвили. На Светлану напали действительно по вине народного избранника, вот только…

//новости ан

Известный российский режиссер Борис Грачевский и гендиректор «Ералаша» рассказал, что ушедший из жизни два дня назад Константин Бромберг был «неординарным человеком»…

//новости ан

//новости ан

СМИ сообщают, что новым уполномоченным по правам ребёнка в Москве станет специалист по патриотическому воспитанию Ольга Ярославская. Она вступит в должность на этой…

Бывший участник «Дома-2» и шоумен Рустам Солнцев поделился информацией о драке между известными эстрадными исполнительницами Надеждой Кадышевой и Надеждой Бабкиной…

В Белгороде автор одного из telegram-каналов получил на почту письмо, в котором ему рассказали о скандале на съезде духовенства. Он захотел узнать подробности, но ему…