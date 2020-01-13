Кэти Перри обратилась за помощью к полицейским из Калуги

Известная американская певица Кэти Перри попросила помощи у полицейских города Калуга. Оказалось, что знаменитости шлёт письма с угрозами омский писатель Михаил Матвиенко.
Письмо с просьбой оказать воздействие на мужчину было отправлено пресс-службой певицы. Кэти Перри попросила у российских служителей закона придать огласке угрозы, о которых пишет ей Матвиенко. Странные письма начали приходить исполнительнице в 2017 году, а позже мужчина и вовсе сообщил ей, что приехал в США.
«Извини, Кэти Перри, мне пришлось на время отложить твое убийство, поскольку ты не появляешься в месте, где я тебя караулю», - сказано в одном из посланий.