Американские соседи сняли на видео неадекватную дочь Любови Успенской

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4 апреля 2020, 20:46 [ «Аргументы Недели» ]

Любовь Успенская, фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Дочь Любови Успенской Татьяну Плаксину соседи сняли на видео ползущей на четвереньках по улице США. Судя по неадекватному поведению, женщина, возможно, употребляет запрещенные вещества.

На видео запечатлено, как Плаксина перелезает через металлический забор и дальше передвигается на коленях. Запись была показана в эфире передачи «Ты не поверишь!». Любовь Успенская заявила, что навещать дочь не будет. Та обвинила знаменитую мать в физическом насилии, после чего у популярной певицы случился нервный срыв, она упала, потеряв сознание, и разбила себе руки и лицо.

Ранее стало известно, что Любовь Успенская всерьез занялась раскруткой грузинского певца — 28-летнего Левана Кбилашвили, который стал известен в России благодаря участию в проекте «Голос».