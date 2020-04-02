Любовь Успенская всерьез увлеклась грузинским певцом: «золотая рыбка, и я его не выпущу»

Знаменитая Любовь Успенская всерьез занялась раскруткой грузинского певца — 28-летнего Левана Кбилашвили, который стал известен в России благодаря участию в проекте"Голос". Она считает, что он – "потрясающий мальчик".
Как рассказала звезда шансона "Собеседнику", выступление Левана друзья подарили ей на день рождения. Тогда-то она и поняла, поняла, что он — "золотая рыбка". Успенская призналась, что не будет жалеть средств на раскрутку певца.
Как пишет певица в соцсети, "я верю в этого потрясающего певца, у него необыкновенный голос. Не сомневаюсь, что скоро о нем узнаёт весь мир".
А вот как оценивает Любовь Успенскую Леван Кбилашвили: "Это человек, который увидел мои способности, поверил в меня и всем сердцем, абсолютно бескорыстно дал мне возможность стоять на сцене!"
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