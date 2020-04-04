Брухунова поделилась, как родители отнеслись к Петросяну

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4 апреля 2020, 18:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала подписчикам, как родители отнеслись к ее возлюбленному. 74-летний юморист на 43 года старше своей супруги.

Брухунова призналась, что они с Петросяном абсолютно не ощущают разницу в возрасте. Девушка уверяет, что счастлива со своим избранником. Она поделилась, что родители приняли ее выбор.

«Если родители любят своего ребенка, они его принимают любым... Настоящий родитель — это человек, который обладает безграничной любовью к своему ребенку и ему не важно, что он выберет. Да, он может переживать, он может страдать, он может быть глубоко опечален его выбором, но он примет его сторону, никогда не будет с ним спорить», - написала жена Петросяна.