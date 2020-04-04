Винокур рассказал о здоровье Лещенко

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4 апреля 2020, 16:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Natalya Loginova

Лучший друг Льва Лещенко юморист Владимир Винокур рассказал о самочувствии певца. Ранее артиста госпитализировали в больницу в Коммунарке, у него диагностировали пневмонию, развившуюся на фоне коронавируса.

Винокур отметил, что Лещенко все ещё находится в больнице, однако идет на поправку. «Лев Валерьянович продолжает лечение, самочувствие у него хорошее», - заявил юморист.

Ранее Лещенко признался поклонникам, что последние тесты на коронавирус COVID-19 показали отрицательный результат, теперь ему необходимо вылечить пневмонию. В больнице артист находится вместе со своей супругой Ириной.