Выздоравливающий Лещенко рассказал о его результатах тестов на коронавирус

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3 апреля 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Лев Лещенко, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Народный артист Лев Лещенко получил результаты его тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 и

сообщил, что они показали отрицательный результат. По признанию певца, сейчас он чувствует себя нормально.

«Чувствую себя нормально! Тесты отрицательные! Долечиваю пневмонию! Остальное потом», — сказал он. Известный артист выразил слова благодарности врачам и всем медикам, которые лечат его в больнице в московском поселке Коммунарка.

Лев Лещенко сам приехал в эту клинику, когда почувствовал себя плохо. Они с супругой были помещены в одну палату. В какой-то момент состояние артиста ухудшалось, его переводили в реанимацию. Сейчас супруги в обычной палате. Предполагалось, что у Лещенко может быть коронавирусная инфекция.

Лев Лещенко 12 марта вернулся из США и вскоре посетил юбилей сестры музыканта Игоря Крутого. На этом празднике собирались много знаменитостей. Кое-кто сильно волновался после этого. В больницу попал Игорь Николаев.

Коронавирусом заразился главврач Денис Проценко.