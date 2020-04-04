Заворотнюк впервые за время болезни ответила на сообщения подписчиков

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4 апреля 2020, 09:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Анастасия Заворотнюк, Instagram

Российская актриса Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время ответила на сообщения поклонников. Известно, что актриса восстанавливается после лечения серьезного онкологического заболевания в одной из клиник Подмосковья.

Однако в честь своего дня рождения, который актриса отмечала 3 апреля, она решила отреагировать на поздравления коллег по шоу-бизнесу и своих подписчиков. На странице «Поддержка Анастасии Заворотнюк» она написала супруге Стаса Михайлова: «Инна, огромное спасибо Вам и Стасу за внимание и такое тёплое поздравление! ️ Мне было очень приятно. Ваша Настя».

Кроме того, обратную связь получили Дима Билан, Зара, Денис Клявер и другие.

Ранее сообщалось, что в день рождения Анастасии Заворотнюк ее родственники обратились к поклонникам звезды и поблагодарили за поддержку.